Дочь Уитни Хьюстон рассказала, почему не пришла на свадьбу отца

Стало известно, почему дочь Уитни Хьюстон и Бобби Брауна не пришла на недавнюю свадьбу отца. Как уверяют источники, 19-летней Бобби Кристине не нравится новая избранница ее родителя. Напомним, что Браун обменялся клятвами в любви и верности с Алисией Этеридж 18 июня. На церемонии присутствовали друзья и родственники пары, в том числе все дети Бобби, кроме его дочери от Уитни. “Браун отчаянно хотел, чтобы Бобби Кристина пришла, но она не отвечала на его звонки”, – рассказал инсайдер. В итоге звездная дочь резко отозвалась об Алисии и добавила, что занята, снимаясь в реалити-шоу с тетей Пэт Хьюстон в Нью-Йорке. “Пэт пытается стать для Бобби Кристиной человеком с материнским авторитетом. Пэт не любит Бобби Брауна, она была очень довольна, что ее племянница не поехала на свадьбу. Ей кажется, что отец девушки будет вечно пытаться на ней заработать”, – настаивает источник. фото US Magazine