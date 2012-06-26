Ева Лонгория носит сережки за $555

Икона стиля Ева Лонгория всегда выглядит непревзойденно и сногсшибательно, где бы они ни была - на красной дорожке, на баскетбольной игре, на шумной вечеринке или же просто на прогулке. Звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" не единожды попадала в объектив папарацци в крупных сережках от Lana Jewelry из желтого золота с одним малюсеньким бриллиантом. Также на сайте производителя доступны такие же серьги из белого и розового золота. Судя по информации, размещенной все на том же сайте, любимые сережки Евы обошлись ей в $555. Фото story.com.ua