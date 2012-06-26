Мама Ксении Собчак: "Очень уж она самостоятельная"

Проблемы во взаимоотношениях родителей и детей были всегда. И Людмила Нарусова с Ксенией Собчак не исключение. Член Совета Федерации решила высказаться по поводу неоднозначной ситуации, в которой оказалась ее скандально известная дочь. Сама Ксения, как обычно, не во всем соглашается с матерью. По мнению Людмилы Борисовны, Ксения — вовсе не революционерка и раздувать ажиотаж по поводу ее участия в акциях протеста не стоит. «Насколько я понимаю свою дочь, насколько вижу и слышу ее публичные заявления, она никоим образом не соотносит себя с радикальной оппозицией. Но далеко не у всех хватало смелости открыто высказать свою позицию», — пояснила Нарусова в интервью изданию «Сноб». Людмила Борисовна отметила, что в новостях фамилию ее дочери «очень умело ставят вместе с фамилиями Удальцова, Навального, Яшина». «Ксюшу я никогда не причисляла к ним. Для меня это совершенно очевидно. Я знаю ее изнутри и вижу ее публичные выступления», — сказала она. Вот только Ксения Анатольевна, которая также приняла участие в беседе, на это замечание заметила, что мать ошибается и вряд ли знает достаточно много о ее духовной жизни. Зато когда Людмила Борисовна рассказала о ее проблемах во взаимоотношениях с мужчинами, Собчак таки согласилась. «В детстве она была совершенно непредсказуемая, собственно, такой и осталась, — вспоминает политик. — Но я понимала по ее темпераменту, что у нее будет всегда активная жизненная позиция. И то, что она займется политикой, я тоже предсказывала». «Она очень уж самостоятельная. Я, в общем-то, человек консервативный, считаю, что удел женщины — быть в тени мужчины-лидера. Я, конечно, тоже не тихоня, но я могла хотя бы иногда притворяться, что слабая. А Ксюша настолько сильная и сама по себе, что ей очень трудно будет найти мужчину, в тени которого она бы спокойно жила. Это ее проблема», — сказала Нарусова. «Быть чьей-то женой или матерью — не мой удел, — заметила Ксения. — Энергии у меня, правда, много, и я смелый человек. Но я не уверена, что с моим характером и образом жизни сейчас было бы правильно размышлять о семье и детях». Фото intelligent.lv