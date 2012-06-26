Дженни Маккарти украсила обложку Playboy

Журнал Playboy обнародовал тизер-фото своей новой обложки. Напомним, что звездой номера за июль/август является 39-летняя Дженни МакКарти. Это уже седьмая откровенная сессия красавицы для популярного мужского журнала. “Я действительно ей горжусь. Снимки получились потрясающие и классные. Они на самом деле элегантные. Возможно, фотографии более утонченные, чем многие снимки, где люди изображены в одежде”, – считает Дженни. По словам МакКарти, подготовка к съемкам не отняла у нее массу времени. “Что мне нравится в Playboy, так это то, что у них нет анорексичных взглядов. Их женщины чувственные. Так что я не хотела садиться на диету, я просто хотела повысить тонус”, – объяснила красотка.