Виктория Бекхэм и другие участницы Spice Girls собрались вместе

Вчера в Лондоне легендарная группа Spice Girls снова собралась вместе в полном составе. Виктория Бекхэм, Мел Би, Мел Си, Эмма Бантон и Джери Холлиуэл появились на пресс-конференции по поводу создания мюзикла Viva Forever по мотивам творческой биографии знаменитых "перчинок". В основу сюжета легла история молодой певицы по имени Вива, которая отправляется на шоу молодых талантов. Там она знакомится с четырьмя другими девушками, с которыми они объединяются в группу. Однако из-за возрастающей популярности герлз бэнда под угрозу попадает их дружба. В мюзикле будет задейстовано около 15 хитов Spice Girls, включая Wannabe, Viva Forever и Who do you think you are. Прослушивание актеров для мюзикла уже скоро начнутся, а вот сами "перчинки" в мюзикле, к сожалению, участвовать не будут. К тому же, давать совместные интервью они также не собираются. Девушки согласились только участвовать в пресс-конференции и появиться на премьере шоу. Мюзикл будет представлен в Piccadilly Theatre в Лондоне в конце декабря этого года и обещает быть поистине фееричным. Фото Сплетник