Сергея Бубку включили в Зал славы легкой атлетики

Президент Национального олимпийского комитета Украины и вице-президент IAAF Сергей Бубка включен в Зал мировой славы легкой атлетики, который создан к столетию IAAF. Кроме олимпийского чемпиона, 35-кратного рекордсмена мира и шестикратного чемпиона мира в прыжках с шестом в Зал славы попал двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м, глава Оргкомитета Олимпийских игр в Лондоне-2012 Себастьян Коу. "Созданием Зала славы мы хотели бы отметить особые достижения наших крупнейших спортсменов, а также повысить информированность людей о наших видах спорта, о его богатой истории. Сергей и Себастьян - два славных чемпиона, рекордсмена. Их вклад в развитие спорта не может быть недооценен", - сказал президент IAAF Ламин Диак. Официально введение в Зал славы состоится 24 ноября, во время Гала-вечера IAAF в Барселоне в честь столетия легкоатлетической федерации. Фото Сегодня