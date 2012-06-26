Волочкова разразилась с оскорблениями в адрес журналистов

Балерина Анастасия Волочкова возмущена работой журналистов НТВ. После выхода программы «Моя исповедь» в эфире НТВ Анастасия Волочкова была шокирована и расстроена. В своем Живом журнале Анастасия написала о программе: "Люди, мне этот проект всю душу вымотал. Очень тяжелые были съемки". В микроблоге балерина ругает телеканал за то, как он обработал собранную информацию. "Люди! Я хочу быть не на страницах газет и журналов.. А в ВАШИХ СЕРДЦАХ! НТВ - надо формат понимать". Также в сторону канала была обращена запись: "Перелопатили в стиле НТВ". Кроме того, Волочкова осталась недовольна наличием в программе кадров недавнего ДТП под Новороссийском, участницей которого она стала. «Свинство! Это не Исповедь моя, а ваше ничтожество. Вы себя унижаете Вашей продажностью. НТВ... Стыдно за вашу компетенцию... Ссыкуны», – прокомментировала балерина. По словам Волочковой, из всего отснятого материала на НТВ выбрали только те моменты, которые были связаны с интригами и разборками, как в личной жизни, так и в общественной.