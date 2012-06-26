Снежана Онопко ездит по Киеву на Maserati

Популярная украинская модель Снежана Онопко передвигается по Киеву на роскошном спортивном автомобиле марки Maserati. Об этом свидетельствует видео, которое имеется в распоряжении Like.lb.ua В частности, на нем видно, как модель и ее супруг Дмитрий Щур выходят из ресторана на улице Городецкого. Онопко, попрощавшись с мужем, в сопровождении подруги и охранника вошла в кафе-кондитерскую "Волконский". Спустя некоторое время девушки вышли и последовали к своим автомобилям. На видео видно, как охранник помогает Снежане открыть автомобиль, передает ключи. Некоторое время молодые люди обмениваются деньгами. После чего Онопко уезжает.