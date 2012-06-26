Принц Уильям отметил день рождения катанием на «ватрушке»

Казалось бы, королевской особе стоило бы чинно отметить день рождения чаепитием или пышным баллом, но принц Уильям совсем не такого типа человек. Внук Елизаветы II решил в свой день рождения покататься на водном баллоне, известном у нас, как водная «ватрушка» Как пишет «Попкорнnews», на праздничную вечеринку были приглашены близкие друзья, принц Гарри и сестра Кейт Миддлтон, Пиппа. Знатным гостям именинника пришлось мокнуть в холодных морских водах, но без сомнений они отлично повеселились, катаясь на прикрепленных тросом к катеру надувных баллонах. «Для большинства 30-летних людей замораживать себя в Уэльсе - было бы последним, что они хотели бы делать на свой день рождения. Но таков уж Уильям», - сказал один из приглашенных. После катания гости отправились на праздничный ужин и общественные мероприятия, без которых жизнь члена королевской семьи невозможна. Фото tsn.ua