Андрей Шевченко с семьей улетел в Лондон c ящиком водки

Как сообщает ТСН-Особливе, два часа назад из вип-терминала аэропорта Борисполь легенда украинского футбола вместе с женой Кристиной Пазик, сестрой Еленой и детьми покинули Украину. В аэропорт большая семья приехала двумя дорогими джипами. Андрей лично командовал разгрузкой из автомобилей чемоданов с вещами. Лишь после того, как чемоданы внесли в терминал, туда отправились Кристина и мальчики. А Андрей взялся упаковывать ящики с импортной водкой. Провезти такое количество спиртного через границу ему наверняка помогли подаренные таможенникам два мяча с автографами футболистов сборной. Ведь брать с собой за границу больше литра крепкого алкоголя - запрещено. Напомним, что по сообщениям американских СМИ Шева подписал предварительный контракт с клубом "Ди Си Юнайтед". Фото ДинамоКиев