Ольга Бузова вышла замуж

Телеведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова сочеталась браком с полузащитником футбольного клуба "Локомотив" Дмитрием Тарасовым. На торжественной церемонии присутствовали только самые близкие пары. Наконец наступил торжественный день в жизни телеведущей 26-летней Ольги Бузовой. Она впервые вышла замуж. Ее избранником стал футболист Дмитрий Тарасов. Регистрация брака прошла в одном из самых красивых загсов столицы – Грибоедовском. Гости начали собираться у здания около 15 часов по московскому времени. У Дворца бракосочетаний были замечены сестра невесты Анна Бузова, ее родители Ирина Александровна и Игорь Дмитриевич, близкая подруга из Петербурга Ольга, родная сестра жениха Екатерина с мужем и двумя дочерьми. На регистрации присутствовали только самые близкие. Остальные гости ожидали молодоженов на корабле, где и состоялся свадебный банкет. Будущие супруги прибыли к загсу на белом Rolls-Royce. По данным СМИ, по дороге во Дворец между Ольгой и ее женихом Дмитрием Тарасовым состоялся такой диалог: "Ты готов стать моим мужем?" – спросила Ольга. "В загсе скажу!" – пошутил в ответ Дмитрий. Бузова призналась, что совершенно не волновалась. "Прежде всего, потому, что уверена в своем выборе", - объяснила телеведущая. Из дорогого авто Ольга Бузова вышла в прекрасном белом платье со шлейфом. В итоге, в 15:45 по Москве Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов стали мужем и женой. Во время регистрации сестра Ольги Анна и сестра Дмитрия Екатерина от избытка чувств не смогли сдержать слез. Прослезилась и сама Ольга Бузова. После регистрации брака новобрачная призналась, что сменила фамилию. Теперь в ее паспорте значится "Тарасова". Однако в шоу-бизнесе, по словам Ольги, она будет использовать свою девичью фамилию. Напомним, отношения телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова длятся около года, однако столь короткий период знакомства не помешал знаменитостям принять ответственное решение о бракосочетании. Более того, блондинка заявила, что хочет свадьбу, как у принцессы. В одном из интервью Бузова призналась: "Конечно, мне хочется примерить свадебное платье, чтобы почувствовать себя принцессой. Но я так воспитана, что считаю: выходить замуж надо один раз. Надеюсь, так и случится". О Тарасове Бузова коротко сообщила: "С Димой мне наконец удалось расслабиться, почувствовать себя защищенной. Для меня это важно: мне так часто приходилось идти против всех, что-то доказывать, а теперь я как за стеной". Фото like.lb.ua