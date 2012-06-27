Миранда Керр и Орландо Блум устроили романтическое свидание

Одна из самых красивых – и, что важно, крепких голливудских пар – Миранда Керр и Орландо Блум, решила устроить себе небольшое романтическое свидание. Молодые люди отправились на прогулку по нью-йоркским улицам, по пути заходя в магазинчики и кафе. Отметим, что после того, как Миранда стала мамой, супругов редко видят вместе: материнские обязанности отнимают у Керр почти столько же времени, сколько и съемки у Блума. Но несмотря на это, семейная пара старается регулярно выбираться на променады и мероприятия. Напомним, что роман Керр и Блума начался в 2009 году, а к 2010 году молодые люди поженились. К январю 2011 года австралийская модель и голливудский актер стали счастливыми родителями своего первенца, сына Флинна. После рождения ребенка Миранда сделала короткий перерыв в карьере, но сейчас ее ритм восстановлен в полном объеме. Девушку не раз признавали самой красивой и сексуальной женщиной планеты. Орландо же полностью поглощен съемками: в этом году должна состояться премьера его новой работы, фильма «Лорета». Фото fashiontime.ru