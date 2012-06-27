Линдси Лохан приставила пистолет к виску

Линдси Лохан не привыкать эпатировать публику провокационным поведением и не менее спорными фотоснимками на грани фола. Новая фотосессия актрисы авторства фотографа Терри Ричардсона лишь поддержала тенденцию. Накануне несколько кадров из фотосета горе-девочки Линдси были опубикованы Терри Ричардсоном в своем авторском блоге Terry's Diary. Сюжетом съемки, прошедшей в любимом звездном ателе Chateau Marmont, Линдси Лохан забавляется недетскими играми с пистолетом у виска, как бы намекая на желание совершить самоубийство, которое неожиданно становится вдохновением фотографа. Образ растрепы в нижнем белье и смешавшихся чувствах Линдси давно знаком, а потому позы на кровати с сигаретой в руке получились вполне естественными и правдоподобными. Эпизодической героиней съемки стала и юная Скай Феррейра, уркасившая кадры своим распахнутым взглядом и белой копной волос. Фото Сплетник