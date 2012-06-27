Анджелина Джоли показала детские фото

Сейчас Анджелина Джоли считается самой красивой женщиной в мире, но когда-то и она была неуклюжим подростком, пишет ТСН-Особливе. На недавно опубликованных детских фотографиях Энджи Войт, как тогда называли Анджелину Джоли, видно, что она уже в то время была красавицей. Дочь актера Джона Войта и модели Маршелин Бертран занималась в театральной студии и с юных лет пыталась найти себя в актерстве. Однако после переезда к матери, где Анджелине разрешили жить вместе с ее бойфрендом, девушка бросила актерский класс. Что, между прочим, не помешало ей стать одной из самых успешных актрис. Фото Popcornnews