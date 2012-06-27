Сичкарь после развода оставила Ващуку ресторан

Развод с Владиславом Ващуком оставил Маргариту Сичкарь без одного из ее ресторанов! Об этом сама Маргарита сообщила на своей страничке. - Опровержение слухов. Ресторан Plesuare cafe в 2007 году забрал депутат из БЮТа, ресторан "Коммунальная квартира" был просто закрыт, чтобы избежать банкротства, а "Тампопо" после моего бракоразводного процесса принадлежит сейчас Владиславу Ващуку. Вопросы есть? Вопросов нет. Всем пока, - написала Сичкарь. Интересно, что же заставило Маргариту расстаться с одним из самых популярных своих ресторанов? И как же теперь Владислав Ващук будет с ним справляться? Что ж, будем ждать новых подробностей от бывшего звездного семейства. Фото glamurchik.tochka.net