Трусики Марии Шараповой не дают покоя мужчинам

Нижнее белье звезды большого тенниса Марии Шараповой отвлекает зрителей от самой игры. Мужчины жалуются, что это мешает им сосредоточиться. В одной из последних игр на корт Маша вышла в новой спортивной форме: в белом мини-платье и шортиках салатового цвета, в тон с теннисным мячиком. Так что, в этот раз мужчины обсуждали не звуковое сопровождение Шараповой, а то, в чем была одета первая ракетка мира. Что касается результатов игры, то на корте Шарапова в двух сетах обыграла в первом круге Уимблдона Анастасию Родионову, которая представляет Австралию. Фото lux.fm