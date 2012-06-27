Берлускони потратил на ремонт виллы на Сардинии 5,6 млн.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, несмотря на острый экономический кризис, который переживает страна, изыскал 5,6 миллиона евро на реконструкцию своей знаменитой виллы «Чертоза» на Сардинии, сообщили местные СМИ. Как передает «РИА Новости», ссылаясь на опубликованный на днях балансовый отчет компании Idra Immobiliare, на которую записаны три любимых виллы мультимиллионера, «внутри комплекса «Чертоза», расположенного в Порторотондо, были завершены реконструкция строения под названием «Нураге», а также строительство четырех новых жилых объектов». Согласно сообщению, речь идет о создании нового развлекательного комплекса, который, по информации миланской газеты Libero, «позволит принимать вереницы друзей (обычно подруг) и присутствовать на спектаклях по сценариям, о которых можно только мечтать». Как отмечает издание, древним словом «нураге» на Сардинии называют конические каменные конструкции, которые возводились островитянами еще во II тысячелетии до н.э. Отныне так называется и своеобразный концертный зал на вилле «Чертоза», где будут проходить спектакли, которые так любит Берлускони, регулярно проводящий сейчас выходные на Изумрудном побережье Сардинии. «Говорят, что на вилле «Чертоза» вновь проходят знаменитые праздники, которые так не нравятся миланским судьям, - так называемые «бунга-бунга». В «Нураге» бурлескные выступления девушек, описанные Берлускони и в деталях подтвержденные некоторыми участницами, смогут обрести новые фантазии», - пишет в этой связи Libero, намекая на скандальный судебный процессе в Милане, где Берлускони предъявлены обвинения в сексуальных связях с несовершеннолетними проститутками. Отметим, вилла «Чертоза», где расположены амфитеатр в греко-римском стиле, футбольное поле, искусственное озеро с островом и даже специально созданный действующий вулкан, не раз оказывалась в центре громких скандалов. В частности, в июле прошлого года известный сардинский фоторепортер Антонелло Дзаппаду (Antonello Zappadu) подал в местную прокуратуру официальное заявление о грубом нарушении норм природоохранного законодательства на вилле. В качестве доказательства он приложил десятки фотографий, доказывающие, в частности, существование некоего подземного бункера в летней резиденции Берлускони. Именно Дзаппаду в мае 2009 года спровоцировал начало последнего скандала вокруг Берлускони. Тогда он опубликовал фотографии, на которых были запечатлены полуодетые мужчины и женщины на вилле «Чертоза», среди которых были и несовершеннолетние девушки. В последние годы местные СМИ не раз сообщали о том, что Берлускони намерен продать виллу «Чертоза» и при этом даже указывали, что в переговорах о приобретении этого уникального объекта недвижимости участвует некий крупный российский предприниматель. Газета Corriere della Sera сообщала в этой связи, что «Берлускони, естественно, не собирается продавать виллу дешево», и цена за нее должна составить около 500 миллионов евро. Вилла «Чертоза» является излюбленным местом летнего отдыха Берлускони, который разместил там свою богатейшую коллекцию кактусов. Ее он неизменно демонстрирует своим многочисленным гостям, в числе которых были, в частности, Владимир Путин и Тони Блэр. Фото Обозреватель