Безруков требует 2 млн. рублей за ущерб своей репутации

В Басманный суд города Москвы актером Сергеем Безруковым был подан иск к популярному журналу «Папарацци», в котором актер требует компенсировать ему два миллиона рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд принял иск, однако процесс по делу пройдет в закрытом режиме. Какая публикация журнала стала предметом судебного спора пока неизвестно. На страницах еженедельника актер частый гость. В прошлом году журнал даже признал его актером года. Возможно, в материале шла речь о фильме «Реальная сказка», в котором Сергей Безруков выступил генеральным продюсером. Таким образом, его имя фигурирует в материале о самых неудачливых звездных бизнесменах. Процесс по гражданскому делу назначен на 7 июня. Фото JetSetter.ua