Павел Буре войдет в Зал хоккейной славы НХЛ

Заслуги Павла Буре в хоккее теперь признаны окончательно: спортсмен войдет в Зал хоккейной славы НХЛ, престижную спортивную организацию. Расположенная в Торонто, она представляет собой галерею развития канадского и европейского хоккея и ежегодно выбирает в свои члены новых участников, чьи достижения в области хоккея неоспоримы. Это относится и к Буре: трижды за свою карьеру он становился лучшим снайпером, с 1991 по 2003 года с блеском играл в Национальной хоккейной лиге и шесть раз выступал в матчах ее звезд. Уже после своего первого сезона в НХЛ (а всего их было 12, до завершения карьеры в 2003 году) спортсмен был признан лучшим новичком лиги. Так что вопрос принятия Буре в Зал славы был лишь делом времени. Буре, кстати, стал четвертым россиянином, удостоенным этой чести. До него в Зал славы были включены Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов и Игорь Ларионов. Джино Оджик, бывший товарищ Буре по команде, решением НХЛ доволен: Это абсолютно заслуженно. Павел начал играть в НХЛ с яростью, силой, азартом. Его скорость была невероятна. Он потрясающий игрок! Я очень рад за него, ведь у нас много общего: мы оба любим две вещи – хоккей и женщин. Помимо Буре в этом году ряды участников организации пополнят канадские хоккеисты Джо Сакик и Адам Оутс, а также швед Матс Сундин. Торжественная церемония награждения пройдет только в ноябре, но порадоваться за Павла мы с вами можем уже сегодня, правда?Павла Буре в хоккее теперь признаны окончательно: спортсмен войдет в Зал хоккейной славы НХЛ, престижную спортивную организацию. Расположенная в Торонто, она представляет собой галерею развития канадского и европейского хоккея и ежегодно выбирает в свои члены новых участников, чьи достижения в области хоккея неоспоримы. Это относится и к Буре: трижды за свою карьеру он становился лучшим снайпером, с 1991 по 2003 года с блеском играл в Национальной хоккейной лиге и шесть раз выступал в матчах ее звезд. Уже после своего первого сезона в НХЛ (а всего их было 12, до завершения карьеры в 2003 году) спортсмен был признан лучшим новичком лиги. Так что вопрос принятия Буре в Зал славы был лишь делом времени. Буре, кстати, стал четвертым россиянином, удостоенным этой чести. До него в Зал славы были включены Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов и Игорь Ларионов. Джино Оджик, бывший товарищ Буре по команде, решением НХЛ доволен: Это абсолютно заслуженно. Павел начал играть в НХЛ с яростью, силой, азартом. Его скорость была невероятна. Он потрясающий игрок! Я очень рад за него, ведь у нас много общего: мы оба любим две вещи – хоккей и женщин. Помимо Буре в этом году ряды участников организации пополнят канадские хоккеисты Джо Сакик и Адам Оутс, а также швед Матс Сундин. Торжественная церемония награждения пройдет только в ноябре. Фото РБК