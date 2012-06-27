Мещанка Кейт вынуждена преклонять голову перед "истинными" принцессами

Королева Елизавета, практически в обстановке секретности, составила новый протокол, в значительной степени ущемляющий права герцогини Кембриджской, пишет Мария Луиза Аньезе в статье, опубликованной в газете Corriere della Sera. "Теперь Кейт Миддлтон должна кланяться, если рядом нет красавца Уильяма, двум кузинам, Беатрис и Евгении, дочерям Сары Фергюсон и принца Эндрю. Иными словами, если мещанка Миддлтон окажется на публике или в частном порядке перед двумя девушками, в венах которых течет голубая кровь, то именно она должна сделать реверанс, а не наоборот, как, по сути, должно было бы быть в отношении той, кому предстоит стать королевой", - пишет издание. "И все потому, что королева Елизавета практически тайно составила новый протокол, значительно понижающий статус герцогини Кембриджской: теперь Кейт должна будет кланяться королеве, Филиппу, Чарльзу и Камилле, в присутствии и в отсутствие супруга, четырем прямым потомкам Георга V, если Уильям отсутствует. И только лишь супруга младшего сына королевы Эдварда София Рис-Джонс должна склонять голову перед Кейт", - пишет автор статьи. "Уильям был разочарован поведением своих любимых родственниц Беатрис и Евгении, заявивших: "Она не знает, сколько голубой крови течет в наших венах!" Но Кейт, имеющая демократическое происхождение, обладает прекрасным характером и старается нравиться всем, как говорят при дворе. Она идет вперед, пытаясь завоевать медали, посты, симпатии, сделав своим девизом: "Не жалуйся, не объясняй". И спустя год после триумфального вступления в брак Кейт стала посланницей монархии, frontwoman, которая достойно выполняет свои обязанности, всегда прекрасно выглядит на фото и демонстрирует безупречный стиль. Она вернула монархии медийную привлекательность, которую после гибели принцессы Дианы перехватили Блэры и его преемники", - пишет автор статьи. "Буржуазная семья Миддлтон напоминает Кейт, что, в конечном счете, в ее родословной есть дедушка-шахтер. И можно сделать лишний реверанс. В ожидании короны", - пишет корреспондент. Фото diamondjubilee.hellomagazine.com