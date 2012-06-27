Хью Лори ужинал в Москве в самом дорогом ресторане

В день своего приезда в российскую столицу "Доктор Хаус" Хью Лори отправился с друзьями на прогулку по ночной Москве. Сверхпопулярный актер и его компания заглянули в один из самых дорогих столичных ресторанов. Из гостиницы знаменитый актер вышел, когда уже стемнело, – да не один, а с целой компанией друзей и охраны, которая приехала с ним на концерт в Белокаменную. – Свита Хью Лори не отходит от него ни на шаг, – рассказала администратор гостиницы в которой остановился герой суперпопулярного сериала. – С ним постоянно ходят несколько его друзей-секьюрити. И в жизни, и в кино актер всегда одевается скромно – в темные тона. В черном берете, футболке и темной куртке Лори вместе с друзьями и охраной отправился к машине. Сделав несколько кругов по главным улицам Москвы, авто причалило у входа в один из самых фешенебельных ресторанов города. Пока доктор Хаус и его свита пробовали изыски московской кухни, у входа в заведение постоянно дежурил один из его телохранителей. – Нас заранее предупредили, что к нам приедет сам Хью Лори, – поделился администратор ресторана. – Мы строго-настрого запретили нашему персоналу донимать знаменитость просьбами об автографе. Хью и его друзья вели себя безукоризненно – у нас редко бывают гости с такими утонченными манерами. Фото Твой День