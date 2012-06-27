Скарлетт Йоханссон получит $150тыс. за фото в ванной

Как известно, не так давно один из хакеров взломал личный компьютер актрисы Скарлетт Йоханссон и обнародовал ее фотографии, на которых красавица была обнажена. Полиция выяснила личность кибер-преступника - им оказался 35-летний гражданин США Кристофер Чейни. Дело Чейни было передано в суд, который уже вынес приговор. 35-летний любитель "клубнички" сядет в тюрьму на пять лет и обязан выплатить по $150 000 Скарлетт Йоханссон и другим своим жертвам, среди которых оказались Мила Кунис и Кристина Агилера. Фото ТСН