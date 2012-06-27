Лукашенко сам одевает и кормит младшего сына Колю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший с визитом в Венесуэлу, взял с собой младшего сына Колю. Ребенок, как сообщает "Интерфакс-Запад", присутствовал в том числе на встрече Лукашенко с его коллегой Уго Чавесом. Как заявил по этому поводу Чавес, "сегодня в Венесуэле праздничный день, мы принимаем президента Лукашенко и его сына". "Ты правильно сказал, что рядом с нами находится малыш, - заявил, в свою очередь белорусский президент. - Это говорит о том, что мы всерьез и надолго заложили основы нашего сотрудничества и есть кому перенять эстафету этого сотрудничества через 20-25 лет". Коля Лукашенко родился в 2004 году. Однако официально информация о наличии у белорусского президента третьего сына была подтверждена лишь несколько лет спустя. После этого Лукашенко стал брать ребенка на официальные встречи (Коля присутствовал, в частности, на встречах Лукашенко с президентами Армении и Украины, а также на военных учениях). Президент по этому поводу заявил, что его младший сын "просто не может остаться ни с кем". "Мне, конечно, он нагрузки добавляет. Потому что ни одевать, ни кормить его никто не сможет - только я", - отмечал Лукашенко. Минувшей осенью Коля пошел в первый класс. Он учится в школе, расположенной под Минском. По поводу матери Коли президент заявлял, что она "работает врачом". Напомним, что супруга Лукашенко Галина живет в деревне Рыжковичи Могилевской области, она не сопровождает мужа на официальных мероприятиях и вообще видится с ним редко. В прессе высказывались предположения, что мать Коли - Ирина Абельская, которая была личным врачом Лукашенко. Отметим, что еще в 2007 году президент Белоруссии заявил, что ни старшего сына, ни среднего в преемники не готовит. "Если говорить о преемнике, самого маленького будут готовить", - отметил тогда Лукашенко, добавив, что его младший сын - "уникальный человек". Фото gazetaby.com