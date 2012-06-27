Виктория Бэкхем создала "бюджетную" коллекцию

Виктория Бекхэм всего около года назад впервые опробовала себя в роли дизайнера, но у нее уже успели появиться многочисленные поклонники как среди знаменитостей, так и среди простых обывателей. Раньше Виктория создавала наряды, предназначенные исключительно для светских мероприятий и выходов в свет, которые не были рассчитаны на будние дни или офис. Теперь же стильная британка решила взяться за выпуск более простых платьев, которые бы подошли не только для праздничной вечеринки, а и для прогулки или походов по магазинам. У себя в твиттере Виктория выложила свое фото вместе с одним из платьев из новой коллекции, которая в ближайшее время, по словам знаменитости, уже будет доступны для покупки в интернет-магазине.