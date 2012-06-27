Иван Охлобыстин озвучил гада

Многодетный отец Иван Охлобыстин не понаслышке знает, что такое управлять стаей малолетних хулиганов, поэтому с удовольствием взялся за роль Капитана Гада - орангутанга, главаря пиратов из мультфильма «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф». «Сложно играть хороших, но мне, слава богу, всегда достаются плохие», - радуется Иван. Его персонаж действительно негодяй, подлец и мошенник. Озвучивая его, Охлобыстин оттянулся по полной и теперь ждет премьеры, чтобы представить плоды своего труда собственной «шайки разбойников». Фото u-news.org.ua