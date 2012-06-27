Дочка Кейт Мосс последует по стопам мамы

Все-таки правду говорят - яблоко от яблони недалеко падает: дочке Кейт Мосс Лиле Грейс всего пока девять лет, а девочка уже стала задумываться о модельной карьере. А ведь совсем недавно Мосс младшая даже и думать не хотела о показах и презентациях и даже дома установила маме строгий дресс-код и фейс-контроль. Оказалось, что девочке, на самом деле, безумно нравится позировать и фотографироваться. Лучшая подруга Лилы, 11-летняя дочь Джуда Лоу и Сэди Фрост, - Айрис призналась журналу aMuse, что девочки мечтают о покорении модного Олимпа: Моя крестная сестра Лила и я постоянно устраиваем различные фотосессии. Мне очень это нравится: мы много придумываем, творим - это похоже на настоящую модную съемку. А вот сама Кейт Мосс рассказала в одном из интервью, что ее малышка становится королевой "героинового шика" номер два вряд ли собирается: Она пользуется помадой, но только нейтральных оттенков. Она у меня вообще скромница - чуть-чуть блеска для губ и все, разве только обожает яркий маникюр всех цветов радуги. Неизвестно, станут ли звездные родители возражать против модельной карьеры своих дочерей, - делать прогнозы пока рано. Но вот другая знаменитая мама Синди Кроуфорд, например, противиться желаниям своей 10-летней дочери Кайи не собирается, правда, только после того, как девочка подрастет. Фото FunMobus