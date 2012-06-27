Мадонна лично откроет в Москве клуб Hard Candy Fitness

Мадонна приедет в Москву не только на гастроли: 6 августа 2012 года певица со своей танцевальной группой примет участие в открытии клуба Hard Candy Fitness Moscow. Hard Candy Fitness – международная сеть фитнес клубов сегмента luxury. Первый клуб певица открыла в Мексике, второй открылся в российской столице в декабре прошлого года. Российским партнером Hard Candy стала сеть “Планета фитнес”, дизайн интерьеров создал шведский архитектор Томас Сандел из бюро Sandellsandberg, а весь проект обошелся в 6 миллионов долларов. Певица не смогла приехать на открытие в Москве – и вот спустя полгода исправляет оплошность. “Москва – один из моих самых любимых городов! И я, и мои танцоры – мы все с нетерпением ждем праздника открытия московского клуба 6 августа” – поделилась Мадонна. В торжественной церемонии открытия клуба примет участие и персональный тренер Мадонны – Николь Винхоффер, которая отбирала и обучала Hard Candy Fitness Russia Dance Team. Празднование открытия клуба продолжится вечеринкой в SOHO ROOMS. “Мы счастливы распахнуть двери клуба для москвичей и поделиться уникальным опытом Hard Candy – единственного в своем роде фитнес клуба с концепцией и фитнес философией, не похожими ни на одну из представленных в мире. Этим уникальным проектом компания “Планета Фитнес” расширяет горизонты российского фитнес рынка,- говорит Ирина Разумова, глава Hard Candy Fitness Moscow. – Наша задача состоит в том, чтобы в стенах клуба все соответствовало высочайшим стандартам Мадонны. “No Sweat, No Candy” – без тяжелого труда не бывает и награды”. Фото StarsLife