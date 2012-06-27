Кейт Хадсон не требуются услуги визажистов

Уже с самого раннего возраста Кейт Хадсон начинала учиться пользоваться косметикой. Она рассказывает, что постоянно ставила эксперименты над своим младшим братом. "Я красила его голубыми тенями для век, и мы вместе смеялись", - говорит актриса. Но самый большой вклад в развитие косметологических навыков голливудской красотки сделал визажист ее матери - Том Кейс. Маленькая Кейт всегда очень любила наблюдать за тем, как он работает, готовя Голди к съемкам. Более того, он всегда позволял девочке пользоваться всеми своими профессиональными косметическими средствами. "Ты можешь брать все, что угодно, но обязательно потом положи все на место", - говорил Том. В результате, чего сейчас знаменитая актриса утверждает, что часто отказывается от услуг профессиональных визажистов и сама накладывает себе макияж для выхода в свет.