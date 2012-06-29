Том Круз делает маски из соловьиного помета

На следующей неделе голливудский актер Том Круз отметит пятидесятилетний юбилей, но на вид ему по-прежнему не дашь больше сорока. Поговаривают, что такой эффект - результат чудодейственной маски, которую актер заказывает из-за границы. {-1} Прекрасно известно, что мистер Круз не является поклонником ботокса и подтяжки лица. Правда, пару лет назад ходили сплетни, мол, актер таки посещает специалистов по контурной пластике. Но звезда все категорично отрицает и уверяет, что сохраняет моложавый вид благодаря шестилетней дочери. Но какие бы оды не пел наследнице Том, косметологи сильно сомневаются, что его секрет в одном лишь хорошем настроении. И действительно, как выяснилось, звезда является большим поклонником довольно дорогостоящей омолаживающей процедуры. Речь идет о масках для лица, в состав которых входит такой чудесный ингредиент, как птичьи экскременты. А точнее, продукты жизнедеятельности соловьев, обитающих всего лишь на одном из островов Японии. "Том не собирается использовать ботокс или обращаться к услугам пластических хирургов, — сообщили в окружении знаменитости. — Но он с интересом следит за всеми косметологическими новинками на основе натуральных продуктов. Недавно он начал экспериментировать с масками из соловьиных экскрементов. Эту процедуру посоветовал ему один из звездных приятелей и результат, по мнению Тома, оказался фантастическим".