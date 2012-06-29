Скорсезе отказался от пленки

Американский кинорежиссер Мартин Скорсезе после своих экспериментов с "Хранителем времени" окончательно отказался от использования пленки. Свой следующий фильм "Волк с Уолл-стрит" знаменитый режиссер также намерен снимать на "цифру". Об этом рассказала в интервью изданию Empire эксперт по монтажу Тельма Шунмейкер, сотрудничавшая со Скорсезе многие годы, сообщают иностранные СМИ. "Похоже, что мы окончательно проиграли это сражение. Марти полагает, что время пленки безвозвратно уходит, хотя он всегда был одним из самых последовательных ее сторонников", - сказала она. Сам Скорсезе ранее заявлял, что готов снимать цифровыми камерами только в том случае, если фильм будет стереоскопическим. "Число пленочных копий фильмов стремительно уменьшается, а залы столь же быстро оборудуются цифровыми проекторами", - добавила Шунмейкер. Она также подтвердила, что съемки новой картины Скорсезе стартуют в августе 2012 года. Фото Подробности