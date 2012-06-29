Аманда Сейфрид увлеклась Джеймсом Франко

Актриса Аманда Сейфрид в последнее время позиционирует себя как очень занятую девушку. Мол, у нее настолько плотный график съемок, что времени на личную жизнь просто не остается. Но ведь перерывы между съемками еще никто не отменял… Поговаривают, у Аманды завязался роман с партнером по фильму «Лавлейс» Джеймсом Франко. Впрочем, случаи, когда любовь на съемочной площадке перерастает в привязанность в реальной жизни, в Голливуде происходят сплошь и рядом. Аманда играет главную женскую роль в новом фильме, а Джеймс изображает основателя Playboy Хью Хефнера. На выходных Франко был замечен папарацци выходящим из дома Сейфрид. Это не могло не натолкнуть журналистов на определенные предположения. Корреспонденты New York Daily News поинтересовались у приятелей актера, что это могло бы значить. Стоит отметить, что еще совсем недавно светские обозреватели слегка жалели Сейфрид. Такая интересная девушка, а найти парня мечты никак не получается. Напомним, в 2009 году она начала встречаться со своим партнером по фильму «Мамма миа!» Домиником Купером, но в мае 2010-го они объявили о разрыве своих отношений. Позже зациркулировали слухи о романе Сейфрид с Райаном Филлиппом, экс-супругом Риз Уизерспун. Однако отношения пары продолжались чуть более трех месяцев. В январе актриса стала появляться в свете с актером Джошем Хартнеттом. Но уже в апреле стало известно о разрыве — молодые люди никак не могли синхронизировать свои рабочие графики, редко виделись и в конце концов решили расстаться. Фото http://www.kleo.ru/club/actualina/al27917-ph272242.shtml>kleo.ru