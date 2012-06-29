Уэйн Руни не может пережить поражение сборной Англии

С момента четвертьфинального матча Англия-Италия прошло уже 2 дня, а Уэйн Руни все не может пережить поражение сборной Англии. Преданная жена, Кулин Руни, судя по выражению лица, настроение мужа разделяет. Семейство уже покинуло Украину, они даже приземлились в аэропорту Лос Анжелеса, а настроение так и не улучшается. Напомним, матч выдался напряженный. В основное время командам забить не удалось, без голов закончились и два дополнительный периода по 15 минут. А вот в серии пенальти итальянцы смогли превзойти своих оппонентов. Правда, сам Руни своим пушечным ударом заколотил мяч в ворота Буффона, но это, увы, его команду не спасло. Англия-Италия: последний "обидчик" Украины вылетел с Евро-2012