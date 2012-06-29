Жена наконец-то выгнала Стросс-Кана из дома

Жена бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана Анна Синклер выгнала его из дома. Об этом сообщает французское издание Closer. По данным еженедельника, супруги разошлись около месяца назад. Именно Синклер настояла, чтобы муж бросил их общее жилье в Париже, и теперь Стросс-Кан живет в другой квартире. Знакомые бывшего главы МВФ рассказывают, что он находится в подавленном состоянии. Между тем Синклер, отмечает Closer, "перевернула страницу" и "наконец-то живет полной жизнью для себя самой". Популярная тележурналистка и бывший финансист в ноябре 2011 года отметили 21-летие совместной жизни. Как писали некоторые СМИ, Синклер влюбилась в будущего мужа, когда брала у него интервью. В 1997 году она ушла с телевидения, чтобы избежать конфликта интересов - в то время Стросс-Кан занимал пост министра финансов Франции. В январе 2012 года Синклер стала главным редактором Интернет-издания Le Huffington Post, французской версии американского новостного проекта. Стросс-Кан оказался в центре скандала в мае 2011 года, когда его задержали в Нью-Йорке по подозрению в изнасиловании горничной отеля Sofitel. Это дело со временем развалилось, все обвинения с Стросс-Кана были сняты. Но в феврале 2012 года его заподозрили в причастности к сутенерству и сокрытии злоупотребления общественными средствами, а через месяц предъявили обвинение в сводничестве в составе организованной преступной группы. Стросс-Кан был вынужден уйти с поста главы МВФ вскоре после задержания, а дальнейшие события поставили крест на его политической карьере - он намерен был участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от социалистов. Несмотря на скандалы, Синклер безоговорочно поддерживала мужа, напоминает издание. Фото ТСН