Балотелли посвятил маме свои голы в ворота сборной Германии

Нападающий сборной Италии Марио Балотелли поделился эмоциями после полуфинального матча Евро-2012 против сборной Германии. "Это был лучший вечер в моей жизни. Надеюсь, в воскресенье испытать еще более сильные эмоции. Хочу, чтобы Италия выиграла Евро-2012, пусть даже в финале я сыграю неважно. Самый лучший момент вечера? Это когда я увидел свою маму. Я сказал ей, что забил голы для неё. На финал приедет отец. Надеюсь, порадовать голами и его. Хочу забить четвертый мяч. Передача от Кассано? Это был фантастический пас. Только он способен на такие штуки. Меня заменили, потому что я очень сильно устал. У меня даже была судорога. Я сказал тренеру подождать минут пять, но замена уже была готова. Все в порядке. В преддверии финала мы должны сохранять спокойствие. Испания проводит отличный турнир, но мы должны играть в свой футбол. Вернусь ли я в Италию в ближайшее время? Нет. Мне хорошо в Англии. Там болельщики продолжают любить меня даже после того, как я помог Италии устранить их национальную сборную", – цитирует Балотелли La Gazzetta dello Sport. Отметим, что Балотелли стал автором победного дубля в ворота Мануэля Нойера. Напомним, Марио Балотелли родился в семье выходцев из Ганы Томаса и Роус Барвуа. Родители не могли обеспечить Марио достойного лечения и условий жизни, потому они попросили помощи у служб социального обеспечения. В 1993 году, когда Марио было 2 года, ганские родители передали его итальянской семье Балотелли, у которой уже было трое детей — два мальчика и девочка. Чуть позже через суд была оформлена официальная опека Франческо и Сильвии Балотелли над Марио.