Пэрис Хилтон стала диджеем

Светская львица и миллионер Пэрис Хилтон считается одним из лучших экспертов клубной жизни. Ее часто приглашают на открытие того или иного ночного клуба класса люкс. А недавно звезда решила и сама отыграть несколько сэтов для именитой публики. Пэрис выступила в качестве диджея на одной из вечеринок в рамках фестиваля Pop Music Festival, который прошел в Сан-Паулу. Пэрис Хилтон довольно умело управлялась с диджейским пультом, хотя в тот вечер впервые стояла за ним. К выступлению светская львица готовилась заранее и весьма тщательно. Она очень ответственно подошла к делу. В частности, в интервью таблоидам звезда признавалась, что с нетерпением ждала своего выхода на сцену. Она сказала: «Мне не терпелось попробовать себя в качестве диджея и выступить перед тысячами людей. Я многое знаю о клубной жизни, так как посещаю вечеринки с 15 лет. Эта субкультура мне безумно нравится, и я бесконечно уважаю тех людей, кто делает досуг интересным. Я очень рада осуществить этот новый шаг и поделиться моей музыкальной работой с миром». Как прошел дебют именитой блондинки, Вы сможете увидеть в фотоотчете папарацци. А узнать подробности о клубной жизни Пэрис Вы можете из статьи «Пэрис Хилтон откроет новый клуб в Сиднее».