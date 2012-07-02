Карла Бруни снова беременна?

Во Франции ходят слухи о второй беременности жены бывшего президента Франции. Якобы, Карла Бруни - жена Николя Саркози, находится в интересном положении. Предположительный срок – четыре месяца. Во всех изданиях появилась такая информация. Пользователи интернета вовсю обсуждают эту новость. Общественность даже забыла, что бывшая модель только-только стала мамой восьмимесячной Джулии - первого ребенка знаменитой пары. Толчком к столь громким заявлением послужили перемены в стиле одежды бывшей первой леди страны. Если раньше Карла Бруни предпочитала элегантность и изысканность в нарядах, то в последнее время появляется на публике в просторной и удобной одежде. Именно так она одевалась, находясь в положении ранее. Карла Бруни и Николя Саркози богаты на отпрысков. У бывшего французского президента есть трое наследников. Первый брак принес ему двоих сыновей: Пьера и Жака. А вторая жена родила ему Луи - еще одного сына. Сама модель является мамой мальчика Орельена, которому исполнилось десять лет. Это ее общий ребенок с Рафаэлем Энтовеном - профессором философских наук. Карла Бруни тяжело далось рождение дочери. Вид знаменитости указывает на ее усталость и занятость. Она практически не красится. Это тоже может быть причиной повторной беременности. Комментариев чета по поводу слухов не дает. По словам близких, Карла Бруни сейчас всецело занята поддержкой Николя, который несколько упал духом после проигрыша в выборах. Может, она надеется поднять его настроение, дав вновь почувствовать радость отцовства?