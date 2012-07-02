Волочкова после аварии отдыхала в аква-парке

Анастасия Волочкова, которая недавно попала в аварию, активно восстанавливается после полученных травм. Так, балерина уже оправилась после эмоционального шока и отлично проводит время, отдыхая в бане. В своем блоге артистка выложила серию снимков – правда, на сей раз, без обнаженки. Об этом пишет ЭГ. Как сообщила звезда, она вдоволь понежилась в бурлящем джакузи и покупалась в прохладном бассейне. На отдыхе балерина курила кальян и посетила аква-парк в Анапе. Несмотря на то, что Волочкова получила в аварии серьезные травмы, она не побоялась кататься на горках. Также, читателям блога балерины представилась шикарная возможность вдоволь пообсуждать снимки звезды. Оказалось, что без косметики Настя выглядит очень молодо и свежо. Также Анастасия, которая снялась босиком, невзначай продемонстрировала свои изуродованные пуантами стопы, которые выглядят, мягко говоря, малопривлекательно. Смотрится Волочкова, несмотря на недавнее происшествие, уже вполне здоровой и счастливой. Фото from-ua.com