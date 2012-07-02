Симоненко открестился от роскошного поместья

Лидер украинских коммунистов Петр Симоненко утверждает, что дом, в котором он сейчас живет, принадлежит одному из его сыновей. "Он купил этот дом. 12 лет стояла лишь коробка, и за 10 лет он привел его в порядок. Это дом моего сына", - сказал нардеп, комментируя информацию о поместье и государственной даче, где он якобы живет, пишет УНИАН. Лидер КПУ отметил, что этот дом ему не принадлежит и отметил, что дом в свое время был приобретен за небольшие деньги в селе, за пределами Киева. При этом Симоненко признал, что в свое время он действительно жил на государственной даче, которая является старым деревянным домиком 50-х годов. "Я оттуда уехал. И выделили мне ее, когда у меня были проблемы со здоровьем. Тогда считали это возможным - предоставить ее как руководителю фракции", - сказал он. Напомним, недавно в ряде СМИ появились фотографии роскошного дома, который якобы принадлежит Симоненко.