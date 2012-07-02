Жириновский кричал: Давай, народ, зажигай!

Бессменный лидер ЛДПР эпатажный Владимир Жириновский решил показать всем, что силен не только в политических баталиях, но и в танцах. Владимир Вольфович пустился в пляс на вечеринке, посвященной закрытию 34-го Московского международного кинофестиваля. - Давай, народ, зажигай! - обратился к публике 66-летний Жириновский. - Надо веселиться и танцевать, ведь вы на вечеринке находитесь! Исполнить свой коронный танец политик решил под хиты лихих 90-х. Как только Жириновский начал двигаться в такт музыке, вокруг него тут же образовалась толпа - желающих исполнить пару па с самим Владимиром Вольфовичем оказалось немало. Кроме Жириновского, никто из звездных гостей мероприятия показать свою пластику не решился. Все приглашенные во главе с Никитой Михалковым чинно сидели за столами, пили вино и то и дело обсуждали победителей кинофестиваля. Главную награду «Золотой святой Георгий» получила дебютная лента режиссера из Великобритании Тинджа Кришнана «Отбросы», серебряная статуэтка досталась режиссеру фильма «Орда» Андрею Прошкину. - В этом году сложилась такая тенденция, что награды в своем большинстве распределились между картинами с достаточно небольшими бюджетами, - поделился с Life Showbiz Никита Сергеевич. - И это, судя по всему, дань времени. Людям стало нравиться другое кино с тонкой сюжетной линией, при этом на второй план отходит качество съемок и наличие спецэффектов. Ну а для политика Жириновского тем временем отошло на второй план угощение с праздничных столов. Пока он показывал свое мастерство в танцах, они успели опустеть. Проголодавшемуся после физической нагрузки Владимиру Вольфовичу ничего не оставалось, кроме как покинуть мероприятие и отправиться на ужин в ближайший ресторан.