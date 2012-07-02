Министр культуры России забыл отдать кинонаграду Катрин Денев

На Московском международном кинофестивале министр культуры России Владимир Мединский забыл отдать актрисе Катрин Денев награду. Как сообщается, в ходе торжественной церемонии закрытия 34-го ММКФ Мединский должен вручить кинозвезде награду "Верю. Константин Станиславский". Министр культуры РФ поднялся на сцену, произнес речь, однако не отдал Денев статуэтку и ушел с наградой за кулисы. Позже актрисе все-таки отдали награду. Мединский после церемонии написал в своем твиттере, что Денев сама попросила его подержать приз, который весит несколько килограммов, потому что руки актрисы были заняты большим букетом. Почетная награда "Верю. Константин Станиславский" вручается "за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского". Инцидент с призом - не единственная техническая накладка церемонии закрытия, связанная с Денев. Уже после того, как актрисе не дали награду, ведущий церемонии Игорь Верник попросил Денев подняться на сцену, чтобы представить фильм закрытия "Влюбленные". В этой ленте режиссера Кристофа Оноре Денев сыграла одну из главных ролей. Однако ведущий спросил у актрисы: "Если бы вам предложили сняться в этом фильме, вы бы согласились?". Выдержав паузу, Денев ответила: "Вообще-то я в нем и снялась". Лучшим фильмом XXXIV Московского международного кинофестиваля были признаны "Подонки" британского режиссера Тинджа Кришнана. Лучшим режиссером признали Андрея Прошкина (российский фильм "Орда"). Почетную премию "Верю" - за актерское мастерство и верность школе Станиславского - получила Катрин Денев. Премию за лучшую женскую роль получила Роза Хайруллина ("Орда"), мужскую - Эдди Марсан ("Подонки"). В конкурсе "Перспективы" победил фильм "Разрушители" (Великобритания). В короткометражной номинации победила лента "Проект "Мозговая центрифуга" (Германия), в документальной - "В поисках шугармена" (Швеция). Спецприз жюри достался мексиканской ленте "Срок годности".