Водянова в Москве собирает деньги с друзей

Модель Наталья Водянова вновь собрала друзей на ужин в "Барвихе Luxury Village". Поводом стало не только желание супермодели увидеться с друзьями-представителями светской Москвы, но и благотворительность, без которой не обходится ни один визит Наташи в Россию. На сей раз торжественное застолье сопровождалось аукционом Christie's, в рамках которого с молотка ушли фотографии с глянцевых обложек. Разумеется, многие из них украшало лицо самой Водяновой, а вырученные средства пойдут в фонд "Обнаженные сердца". Фото tatler.ru