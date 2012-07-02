Янукович похвастался, что он тренированный

Гости Евро-2012 смогли убедиться в том, что Украина - современное европейское государство, и это главный итог турнира, считает президент Украины Виктор Янукович. "Во время чемпионата мы, конечно, убедились, что болельщики, которые приехали со всех стран мира, увидели положительный заряд эмоций. Они увидели, что Украина - это современное европейское государство и здесь живет очень доброжелательный народ. Это главный итог Евро-2012", - сказал Янукович на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в понедельник в Киеве, пишет Сегодня. Президент Украины также отметил, что экономический эффект от проведения Евро-2012 посчитать сегодня невозможно. "Можно сказать однозначно - это инвестиция в будущее", - подчеркнул он. В свою очередь, президент Таджикистана отметил, что Украина показала высокий уровень организованности, в частности, в вопросах обеспечения безопасности, обслуживания и культуры болельщиков. "Я за полгода сравнивал то, что было 6 месяцев назад (во время официального визита в Украину) и сейчас. Мы вчера с коллегами обсуждали. Они согласны с таким же мнением, - Украина показала очень высокий уровень организованности, мобильности, действительно, очень развитой страны, в которой можно провести не только такие спортивные мероприятия на мировом уровне", - сказал он. Во время приветствия президент Таджикистана спросил Януковича, выспался ли он после финального матча Евро-2012, украинский президент ответил, что он "тренированный".