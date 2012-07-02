Дэмиен Херст решил подарить скульптуру беременной с мечом

Британский художник Дэмиен Херст хочет подарить английскому приморскому городу Илфракум 20-метровую скульптуру беременной женщины, символизирующей правосудие, сообщает Би-би-си со ссылкой на поданную художником в городской совет заявку. Бронзовая женщина устремляет в небо огромный меч, а в другой руке держит весы с кипой юридических книг. Это, по проекту, является "современной аллегорией правды и правосудия". Самый "дорогостоящий" в мире художник Херст пока лично комментариев не давал. Он владеет рестораном в Илфракуме (графство Девоншир) и теперь решил предложить городу свою работу в бесплатную ренту на 20 лет. Занимающийся сохранением и развитием объектов культурного и архитектурного наследия фонд English Heritage заявил, что проект является любопытным и требующим тщательного рассмотрения, особенно в свете кампании по смене имиджа Илфракума. Город пытается отойти от образа викторианского приморского курорта, развивая проекты современного искусства, в том числе в городском пространстве. Например, в 2007 году театр Landmark Theatre после реконструкции получил два конусообразных белых купола, за что его прозвали "лифчик Мадонны". Согласно проекту Херста, беременная бронзовая женщина будет стоять прямо на берегу как одна из главных достопримечательностей, и привлекать в город множество туристов. Фото pinchukartcentre.org