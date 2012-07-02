Собчак объяснила свое решение покинуть "Дом-2"

Телеведущая Ксения Собчак заявила РИА Новости, что решила уйти из телепроекта "Дом-2", поскольку "выбрала другое направление". C участниками проекта и телезрителями Собчак попрощается в эфире ТНТ в рамках программы "Дом-2" 6 июля. Собчак принимает активное участие в акциях оппозиции, в том числе она была оштрафована судом за проведение несанкционированной акции. Накануне "Марша миллионов" 12 июня Следственный комитет провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В результате обыска было изъято более миллиона евро, 480 тысяч долларов и 480 тысяч рублей. Позже стало известно, что назначена камеральная проверка декларации о доходах телеведущей за 2011 год. "С моей нынешней деятельностью участие в проекте "Дом-2" несколько не вяжется, невозможно усидеть сразу на двух стульях - надо выбирать", - сказала телеведущая РИА Новости, комментируя решение покинуть проект. "Я выбрала другое направление, это мое личное решение, - рассказала Собчак. - О своем уходе я заявила начальству несколько месяцев назад, но по контракту должна была доработать до конца сезона. Меня трогательно проводили все участники проекта, проводы смотрите в последней серии сезона".