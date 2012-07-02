Водонаева закачала в грудь килограмм силикона

Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева любит выставлять свое тело напоказ. На страничке Алены в Твиттере можно найти немало снимков откровенного характера. При этом Водонаева утверждает, что все ее прелести натуральные и грудью шестого размера ее одарила природа. Но преданные поклонники телепроекта «Дом-2» помнят, что когда Алена пришла на проект, то не могла похвастаться столь внушительным бюстом. Размер ее груди не превышал второго размера. Поэтому она решилась на пластическую операцию по увеличению груди. Результатом операции красотка была недовольна и через некоторое время прошла через еще одну пластику. Злопыхатели утверждают, что ведущая закачала в каждую грудь по 400 грамм силикона. Кроме того, если сравнить старые и новые снимки Водонаевой, то можно хорошо разглядеть, как со временем изменились размеры и форма ее носа. Фото profinews.com.ua