Алек Болдуин обвенчался со своим инструктором по йоге

Популярный голливудский актер Алек Болдуин и 28-летняя инструктор по йоге Хилария Томас обвенчались вечером 30 июня в Старом соборе Святого Патрика в Нью-Йорке. На торжественной церемонии присутствовали дочь Болдуина от брака с Ким Бейсингер Ирландия, а также известный режиссер Вуди Аллен, партнер актера по сериалу «30 Rock» Тина Фей и брат актера Стивен. Актер и инструктор начали встречаться в прошлом году. На протяжении всего романа новоиспеченные влюбленные активно переписывались в микроблогах, поэтому их лав-стори ни для кого не была секретом. За час до торжественной церемонии актер написал в своем микроблоге несколько строк из стихотворения поэтессы Эмили Диккинсон, посвященного свадьбе.