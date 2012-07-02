Кристен Стюарт стала лицом духов

Самая высокооплачиваемая актриса новой голливудской формации Кристен Стюарт была выбрана лицом аромата Balenciaga. Это второй аромат, который создал дизайнер Николя Гескьер (Nicolas Ghesquiere) на посту креативного директора бренда, сообщает «FashionTime». Он назвал новый аромат Florabotanica. Как призналась сама актриса, она дала согласие на участие в рекламной кампании даже не спросив, какой аромат ей надо будет продвигать. «Мне очень повезло, потому что новый аромат мне нравится. Я бы с удовольствием еще раз сделала что-то совместное с Balenciaga. И я ужасный лжец», - говорит актриса, которая потом призналась, что она никогда не пробовала новый аромат. Над созданием рекламной кампании цветочного аромата с участием Кристен импровизировал известный фотогуру Стивен Майзель (Steven Meisel). Кристен Стюарт стоит в окружении фантастических цветов. Для съёмки она выбрала свою излюбленную манеру выражения лица – суровая задумчивость, которой актриса не изменяет даже для рекламы летнего легкого аромата. Кристен рассказала, что она думает, что ее поза или отсутствие таковой идеально подходят для нового аромата. Рекламная кампания появится в глянцевых журналах уже в сентябре. Фото life.comments.ua