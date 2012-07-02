На пятидесятом году жизни умер сын легендарной актрисы театра и кино Ады Роговцевой — Константин Степанков-младший. 1 июля в 19:00 от неизлечимой болезни умер сын Ады Роговцевой Степанков Константин Константинович. Константин Степанков-младший занимался театральной и кинорежиссурой, а позднее работал в Международной академии экологии. Также он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В начале 90-х для мамы — Ады Роговцевой — он поставил бенефисный спектакль «Благо-дарю» на сцене киевского театра им. Леси Украинки. Константин Степанков-младший будет похоронен в Бориспольском районе, рядом с могилой отца — выдающегося украинского актера Константина Петровича Степанкова. Фото pedagog.net.ua