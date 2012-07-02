Пинчуки впервые показали девятилетнюю дочь

Екатерина Пинчук - дочь Елены и Виктора Пинчуков впервые появилась на публике. Она посетила финальный матч Чемпионата Европы по футболу в Киеве, который состоялся 1 июля. На фотографиях видно, как на vip-трибуне Катю обнимает отец Виктор Пинчук, а на другом снимке с девочкой разговаривает бабушка Людмила Кучма. Также НСК "Олимпийский" посетили второй Президент Украины Леонид Кучма и глава фонда "АНТИСПИД" Елена Пинчук. Отметим, что ранее Елена и Виктор Пинчуки не показывали общую дочь на публике и в СМИ. Девочка родилась 4 июня 2003 года. Фото like.lb.ua