Янукович отпразднует день рожденья в Крыму

Согласно сообщению источника из Администрации Президента, Президент Украины Виктор Янукович планирует провести празднование своего 62-ого дня рожденья в АР Крым. При этом пока непонятно, кого именно Янукович планирует приглашать на свои именины. Известно также, что Президент проведет накануне своего дня рождения пресс-конференцию – с целью подведения итогов своей работы за первую половину нынешнего года. Как известно, Виктор Янукович родился в 1950 году, 9 июля в Енакиево Донецкой области. В 1980 году он окончил политехнический институт в Донецке. Президентом был избран 7 февраля 2010 года.